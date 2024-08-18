تحذيرات بايدن بعد الدوحة وتفشيل نتنياهو اي اتفاق

العالم - مع الحدث

هل كلامه موجه لايران اذا مضت قدما للتحضير للرد على الكيان كما نقل عن مسؤول امريكي كبير فيما طهران تؤكد على جهوزيتها للمواجهة؟

ماذا يعني الخضوع الامريكي لشروط نتنياهو في المفاوضات من خلال ادخال تعديلات لم تكن واردة اصلا، ورئيس الكيان يدعو لطرد الكهانية من الحكومة؟

على ما يؤشر عدم حسم اي مسألة خلافية في محادثات الدوحة فيما هدف نتنياهو الاستمرار في الحرب واي كلام امريكي عن قرب التوصل لاتفاق هو وهم بحسب حماس؟

وتستضيف هذه الحلقة كل من المستشار في العلاقات الدولية د.قاسم حدرج، والخبير بالشؤون الاسرائيلية سليمان بشارات.