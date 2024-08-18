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شاهد.. تظاهرات الحسم تضغط على نتنياهو لعقد صفقة تبادل.. هل سيرضخ؟

الأحد ١٨ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٤:٥٦ بتوقيت غرينتش

خرج آلاف الإسرائيليين في مظاهرة احتجاجية حاشدة في عدة مناطق، مطالبين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بعقد صفقة لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين في غزة. وجرت المظاهرة الأكثر ازدحاما بالقرب من مجمع المباني الحكومية في تل أبيب، ولوح المتظاهرون بشعارات ضد نتنياهو وحكومته، وحمل العديد ملصقات عليها صور الأسرى في قطاع غزة.

العالم - مراسلون

تظاهرات الحسم تجري كل اسبوع منذ اشهر تحت شعار الان وليس غدا، لكن هذا الشعار لم يسمع من قبل بنيامين نتنياهو كما يقول هؤلاء الذين يتظاهرون منذ اسابيع طويلة.

سميت هذه التظاهرات في هذا الاسبوع بتظاهرات الحسم لانها حاسمة بصفقة التبادل اما بوقف اطلاق النار والتبادل او التصعيد الاقليمي، عائلات الاسرى عقدت مؤتمر صحفي واوضحت وحملت المسؤولية كاملة لبنيامين نتنياهو وقالت انه يضع العراقيل امام اتمام الصفقة.

العائلات ذكرت في بيان ومؤتمر صحفي عقد في تل ابيب بان واشنطن وقادة المعارضة الاسرائيلية واجزاء كبيرة من الاسرائيليين يوافقون على اتمام الصفقة بالاضافة الى قادة الجيش الا ان بعض القادة المتطرفين وفق وصفهم هم من يعاروضون الصفقة لذلك طالبوا بعدم عودة الوفد المفاوض الذي يجري محادثات سواء في واشنطن او الدوحة الا يعود الا باتمام الصفقة.

وهذه التظاهرات هي احدى تظاهرات كبرى اضافة الى تل ابيب وحيفا وعدة مواقع للضغط على بنيامين نتنياهو لاتمام الصفقة واستقبال هذا العدد الكبير من الدبلوماسيين الذين ياتون من امريكا وايضا من اوروبا للضغط على نتنياهو لاتمام الصفقة، هل ذلك سينجح ربما الايام القادة ستجيب.

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