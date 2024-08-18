وزير صحة ايران: نحو 10 آلاف كادر طبي ايراني يقدمون الخدمات لزوار الأربعين

العالم - ايران

وفي تصريح ادلى به للصحفيين مساء السبت على هامش تفقده تقديم الخدمات على حدود شلمجة، اعتبر وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي بهرام عين اللهي، الحرارة المرتفعة للطقس بانها التحدي الأكبر للمشاة في زيارة الأربعين الحسيني وقال ان ضربة الشمس التي يتعرض لها الزوار هي إحدى المشاكل التي يواجهها الطاقم الطبي في العامين الماضيين، ولحلها تقرر وضع مراكز طبية ثابتة.

وذكر ان مركز "الشهيد سليماني" الطبي على حدود شلمجة بسعة 160 سريراً، ومركز طبي ثابت على حدود مهران بسعة 160 سريراً ومركز طبي ثابت على حدود خسروي أيضاً مع مرافق طبية اخرى، تقوم بتقديم الخدمات الطبية للزوار وخاصة الزوار الذين يحتاجون إلى العلاج في المستشفى.