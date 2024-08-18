زيارة بوتين الرسمية إلى أذربيجان

العالم - روسيا

وأوضح الكرملين في بيان له أن الجانبين الروسي والأذربيجاني يعتزمان خلال المحادثات مناقشة قضايا مواصلة تطوير العلاقات الثنائية والشراكة الاستراتيجية والتحالف بين البلدين، بالإضافة إلى القضايا الدولية والإقليمية الراهنة.

وبحسب الكرملين، من المتوقع صدور بيان مشترك عقب الزيارة بالإضافة إلى توقيع وثائق حكومية دولية ووثائق أخرى.

وقبيل زيارة بوتين إلى أذربيجان، قام سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو بزيارة إلى باكو، والتقى في 6 أغسطس بعلييف، وكذلك بأمين مجلس الأمن التابع للرئيس الأذربيجاني راميل أوسوبوف.

وفي أعقاب زيارته لأذربيجان، صرح شويغو للصحفيين، أنه تحدث على وجه الخصوص عن موقف روسيا من تسوية الوضع في أوكرانيا.

وكان الحديث يتعلق بالمبادرة التي أعلن عنها بوتين في 14 يونيو، وتنص المبادرة على أن روسيا ستعلن الوقف الفوري لإطلاق النار، واستعدادها للتفاوض، بمجرد انسحاب القوات الأوكرانية من أراضي مناطق روسيا الجديدة.

ودعا بوتين في مبادرته كييف إلى إعلان تخليها عن طموحها الهادف للانضمام لحلف الناتو، وتنفيذ عملية نزع طوعي للسلاح، وتفكيك البني التنظيمية النازية في أوكرانيا، وقبول وضعية الحياد وعدم الانحياز لأي تكتل سياسي ـ عسكري، والخلو من الأسلحة النووية، كما دعا الدول الغربية إلى رفع العقوبات المفروضة على روسيا.

المصدر: نوفوستي