ما حقيقة 'الأجسام المجهولة' في سماء كاليفورنيا؟

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وسجلت سماء ولاية كاليفورنيا الأمريكية ظهور أضواء غامضة وسط غزارة في مشاهدات مماثلة هناك وسجلتها كاميرات الهواتف المحمولة لبعض السكان وسط دهشة واستغراب كبيرين.

ومن بينها فيديو شديد الوضوح صوّره شاب مع والدته في لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا وهما يشاهدان أجساما مضيئة غير مألوفة في السماء وكانت تتحرك بطريقة غريبة لم يشهداها من قبل.

ودفعت هذه المشاهدات إلى إبلاغ الكثيرين عنها وإغراق الإنترنت بقصص مماثلة عن رؤية أضواء لا يمكن تفسير أسبابها في سماء مناطق بالبلاد.

في المقابل، نشر ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو مشابه لما تم رصده من مكان آخر في سماء الولاية الأمريكية ليتبين بوضوح أنها طائرات مسيرة أو ما شابه خلال احتفالات عادية على أحد الشواطئ.