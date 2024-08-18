الاحتلال يعتبر مخيم جنين، مخيماً ايرانياً، ويقصفه !!

العالم - مراسلون

وأفادت مراسلة العالم ان سيارة الشهيدين تعرضت لقصف جوي اسرائيلي بطائرة مسيّرة أدى إلى تدميرها بالكامل واشتعال النيران فيها واستشهاد من بداخلها.

وخيم التوتر والغضب علی الشارع الفلسطيني بعد هذه العملية، حيث بات الاحتلال الاسرائيلي يصعد من عمليات القصف الجوي بعد تحريض من قبل وزراء صهاينة کان أخرهم يسرائيل کاتس الذي زعم ان مخيمات اللاجئين في الضفة الغربية هي مخيمات تتبع لايران مطالباً اخلاء مخيم جنين وابادته کإبادة قطاع غزة.

وتأتي هذه العمليات، بعد فشل جيش الاحتلال الاسرائيلي من القضاء علی المقاومين الفلسطينيين بالاقتحامات والاشتباکات، فلجأ الی سياسة الاغتيالات بالقصف الجوي والحربي.