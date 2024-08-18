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بالفيديو.. اكثر من مليوني زائر عبروا الحدود الايرانية لاداء زيارة الاربعين

الأحد ١٨ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٨:٤٠ بتوقيت غرينتش

افاد مراسل العالم ان الزخم متواصل منذ الساعات الاولى لعملية مسيرة الاربعين، كما تشهد كل المنافذ الحدودية السبع في الجمهورية الاسلامية توافد كبير للزوار لاداء زيارة أربعينية الامام الحسين عليه السلام.

العالم - مراسلون

واشار مراسلنا الى ان عدد الزوار بلغ منذ بداية انطلاقة مسيرة الاربعين وحتى الان الى اكثر من مليوني زائر من جميع المافذ الحدودية، وفيما يخص منفذ شلامجة والذي يعد من اهم المنافذ الحدودية يشهد توافد كبير للزوار الايرانيين والاجانب.

واضاف انه من الجانب الخدمي هناك الالاف من المواكب الخدمية التي نصبت بطريق العام وتقدم الخدمات من الاكل والمشرب، بلاضافة الى تواجد منظمة الدفاع المدني والهلال الاحمر لتقديم الخدمات للزائرين.

هذا وأعلن رئيس اللجنة المركزية للأربعين في ايران مجيد مير أحمدي أن ما يقرب من مليونين ومئتي ألف زائر عبروا الحدود باتجاه العراق لإداء زيارة أربعينية الامام الحسين عليه السلام حتى الان. بينهم أكثر من أربعمئة وخمسين ألف زائر أجنبي.

وأشار إلى أن الزوار الباكستانيين يواصلون المرور عبر الأراضي والحدود الإيرانية الى العراق بنظم جيد جدا ولا توجد أية مشكلة في هذا المجال.

المزيد بالفيديو المرفق..

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