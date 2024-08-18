شاهد..الاحتلال يقلص مساحة المنطقة "الامنة" لـ11% من قطاع غزة

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في اليوم السابع عشر بعد الثلاثمئة من بدء العدوان على قطاع غزة، يتواصل العدوان الإسرائيلي على القطاع المحاصر جويا ومدفعيا، ما تسبب بسقوط شهداء وجرحى جدد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وجددت قوات الاحتلال صباح الأحد قصفها المدفعي على حي الصبرة وحي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد فلسطينية وسقوط عدد من الجرحى، كما نفذت قوات الاحتلال حزاماً نارياً في محيط مسجد طيبة بحي تل السلطان غرب مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن قصفا مدفعيا طال المناطق الجنوبية الغربية لمدينة غزة. واستشهدت امرأة وأطفالها الستة جراء استهداف الاحتلال منزلا في شارع المزرعة بدير البلح وسط القطاع.

وأعلن الدفاع المدني بغزة أن طواقمها انتشلت أربعة شهداء وعدداً من المصابين إثر استهداف الاحتلال لمنازل عائلات في شارع الهوجا بمخيم جباليا شمال غزة.

بدورها، قالت قناة الأقصى الفضائية إن غارة إسرائيلية استهدفت منزلا في مخيم النصيرات وسط القطاع خلفت أربعة شهداء وعددا من المصابين.

إلى ذلك سمع دوي انفجارات عنيفة فى مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة، ناتجة عن نسف مبان سكنية في مدينة رفح.

في غضون ذلك، بدأ آلالاف من سكان مخيم المغازي وسط قطاع غزة النزوح منه إثر صدور أمر من الجيش الإسرائيلي بإخلاء المنطقة لتنفيذ عملية عسكرية فيها، وذلك بعد إجبار سكان عدة مناطق في خان يونس على النزوح منها بنفس الذريعة، في الأيام القليلة الماضية.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن نحو مئة وسبعين ألفا من النازحين شملتهم الأوامر التي أصدرها الجيش الإسرائيلي الجمعة والتي تضمنت كذلك مناطق أخرى من الجيب خارج المناطق الإنسانية.

في السياق، قالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، إن مساحة المنطقة الإنسانية المزعومة تقلصت إلى أحد عشر بالمئة فقط من قطاع غزة، مما تسبب في حالة من الفوضى والخوف بين النازحين ، بعد أحدث أوامر الإخلاء التي أصدرها جيش الاحتلال.