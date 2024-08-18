شاهد.. مراسل العالم يكشف تفاصيل استهداف موقع المرج ردا على الاحتلال

العالم - مراسلون

واوضح مراسلنا انه في غضون اقل من ساعة اغار الطيران المسير الحربي الاسرائيلي على بلدة شعبة،الغارة الاولى استهدفت دراجة نارية ما ادى الى ارتقاء شهيد وجرح اخر، اما الغارة الثانية فقد استهدفت احد المنازل ولم تسفر عن وقوع اصابات.

واضاف انه بالتزامن مع ذلك اغار طيران الاحتلال الاسرائيلي على بلدة عيتا الشعب في القطاع الاوسط.

وذكر مراسلنا الى انه في ذلك وقت كانت المقاومة ترصد تجمعا لجنود الاحتلال وتحركاته في محيط موقع المرج وانه دفاعاً عن القرى الجنوبية بوجه اعتداءات الاحتلال الاسرائيلي المتواصلة، قامت المقاومة الإسلامية باستهداف موقع المرج بالأسلحة ‏الصاروخية وإصابته إصابة مباشرة.

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