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بلينكن في تل ابيب لدفع صفقة التبادل وحماس تستبعد إتفاقا وشيكا.. حرب الإبادة في غزة تدخل شهرها الـ11

بلينكن في تل ابيب لدفع صفقة التبادل وحماس تستبعد إتفاقا وشيكا.. حرب الإبادة في غزة تدخل شهرها الـ11
الأحد ١٨ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٥:١٩ بتوقيت غرينتش

يناقش بانوراما بملفه الاول، وصول وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى كيان الاحتلال الاسرائيلي في اطار جولة في المنطقة للدفع نحو إنجاز اتفاق التهدئة في غزة.

العالم - بانوراما

وفي رحلته التاسعة إلى المنطقة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يلتقي بلينكن قادة كيان الاحتلال، وتأتي هذه الرحلة بعد ايام على مباحثات الدوحة بشأن اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين كيان الاحتلال والمقاومة الفلسطينية في غزة.

وفيما تتحدث تل أبيب وواشنطن عن تفاؤل حذر بشأن المفاوضات، أكدت حركة حماس أن المطروح لا يتضمن الانسحاب من غزة.

وقال القيادي في الحركة سامي أبو زهري إن الحديث عن قرب التوصل إلى اتفاق هو وهم، وإن الاحتلال يواصل عرقلة كل المساعي لإتمام أي اتفاق، مضيفا أن واشنطن تعمل على فرض إملاءات.

وفي ملف بانوراما الثاني نتناول: ما قاله جهاز الدفاع المدني في قطاع غزة إن جثث 1760 شهيدا تبخرت بسبب الأسلحة المحرمة دوليا التي يستخدمها جيش الاحتلال في القطاع، دون أن يتمكن من تسجيل بيانات أصحاب الجثامين في السجلات الحكومية المختصة، مشيرا الى وجود عشرة آلاف شهيد تحت الأنقاض.

وأضاف الدفاع المدني أن جيش الاحتلال ألقى نحو 85 ألف طن من المتفجرات على القطاع، تسببت بتدمير أكثر من80% من البنية الحضرية، و90% من البنية التحتية.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.

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