محادثات جنيف بشأن السودان

العالم – باختصار

المفاوضات تتم ببساطة من الولايات المتحدة ورغم عدم مشاركة الحكومة السودانية.

تهدف المشاورات لتصميم عملية انسانية وترتيبات لوقف اطلاق النار في السودان بمشاركة خبراء وتقنيين.

هذه المشاورات ستكون مقدمة للتدخل الانساني في السودان عبر استصدار قرار من مجلس الأمن.

غاب وفد الجيش السوداني عن المباحثات بعد ان أعلن تمسكه بتطبيق اعلان جدة.

في حين شاركت"الدعم السريع"لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية وتطوير آليه لضمان تنفيذ أي إتفاق.

فشلت واشنطن في حمل الجنرال البرهان على المشاركة في مفاوضات جنيف.

الجيش السوداني تمسك بتطبيق إتفاق جدي أولا قبل الذهاب إلى أي منبر آخر.

البرهان: الحكومة لن تذهب إلى جنيف لمناقشة التوصل الى اتفاق جديد.

المبعوث الأمريكي الى السودان توم بير ييلو: الأزمه في السودان وصلت الى مستويات غير مسبوقة من الخطورة.

خبراء قوات الدعم السريع قد تستغل مقاطعة الجيش للمفاوضات لاظهاره بصورة الرافض للسلام.

لا تزال المعارك مستمرة بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو.

خلّفت الحرب نحو 18,800 قتيل وأكثر من 10 ملايين نازح ولاجئ وفق الأمم المتحدة.

تسببت الحرب بتدمير البنية التحتية للبلاد قدرت خسائرها بما يفوق 150 مليار دولار.

يتهم السودانيون أطرافا دولية وعربية بتأجيج الصراع في بلدهم.

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