شاهد.. القوات الأوكرانية تقصف مطار مارينوفكا في فولغوغراد الروسية

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية سيطرتها على بلدة جديدة في دونيتسك، مؤكدة استهدافها لتشكيلات القوات الأوكرانية في عدة مناطق داخل دونيتسك شرقي أوكرانيا، وصد خمس هجمات مضادة شنتها القوات الأوكرانية.

أما بشأن الخسائر التي أوقعتها في صفوف القوات الأوكرانية، قالت موسكو إنها قتلت نحو 640 عسكريا، بالإضافة إلى تدمير مركبتين قتاليتين مدرعتين وتسع مركبات أخرى.

وعلى الجانب الآخر، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن قواته سيطرت على بلدة جديدة في كورسك الروسية وعززت 'صندوق التبادل' بأسر المزيد من الجنود الروس لاستخدامهم في عمليات تبادل مستقبلية.

وفي سياق متصل، أفاد مسؤولون أوكرانيون بأن أهداف الهجوم تشمل إقامة 'منطقة عازلة'داخل الأراضي الروسية والمساهمة في إنهاء الحرب بشروط 'عادلة'، بالإضافة إلى استنزاف القوات الروسية.

ومع ذلك، تواجه القوات الأوكرانية صعوبات في منطقة دونباس، حيث يحقق الجيش الروسي مكاسب مطردة، خصوصا في مقاطعة دونيتسك.

وفي تطور آخر، قصفت القوات الأوكرانية مطار مارينوفكا في منطقة فولغوغراد الروسية، مما أدى إلى تقليل التفوق الجوي الروسي، ونشوب حريق في منشأة تابعة لوزارة الدفاع، كما نددت موسكو بالهجوم الذي أسفر عن مقتل31 مدنيا على الأقل وإصابة 143 آخرين.

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