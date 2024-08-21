الرئيس الإيراني يكشف عما تحتاجه إيران في المرحلة القادمة

العالم - خاص بالعالم

في دفاعه الاخير عن حقيبته الوزارية، قال بزشكيان ان الوحدة والتماسك والتآزر الداخلي هو ما تحتاجه ايران في المرحلة القادمة.



وقال مسعود بزشكيان الرئيس الايراني:"أعدكم بأننا سنفي بوعودنا، وقد وعدنا بالتعاون معكم، وسنقوم بذلك بالتأكيد. ما نحتاجه في هذه المرحلة هو الوفاق والوحدة الداخلية، وبالتأكيد لا يعني ذلك التخلي عن توجهاتنا ومعتقداتنا.. ان جميع الوزراء المقترحين في التشكيلة الوزارية هم من الخبراء واصحاب الاختصاص والنخبة".



صوّت البرلمان الايراني على الكابينة الوزارية، النتيجة كان مبهرة وكما كان يتوقع الرئيس الايراني مسعود بزشكيان.. منحت الثقة كاملة لجميع الحقائب الوزارية.. امر لم يحدث الا مرتين في تاريخ البلاد، اولاهما في حكومة الراحل اكبر هاشمي رفسنجاني والثانية عندما امتثلت كابينة الرئيس الاصلاحي محمد خاتمي امام البرلمان.



وقال ابراهيم عزيزي رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية البرلمانية:"عندما نقوم بدراسة صلاحية الوزراء فإن التباينات السياسية لا تؤثر علينا، من جانبنا نبحث ايضا عن الوفاق الوطني.. لكن بطبيعة الحال، عندما يصوت النائب يأخذ في نظر الاعتبار جمبع الوجوه منها التوجهات السياسية.



الرئيس بزشكيان استطاع ان يجلب ثقة كاملة من زملائه السابقين ومن اليوم هو وكابينته المصادق عليها كفيل للتعامل مع ملفات وازمات وقضايا داخلية واقليمية ودولية.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...