شاهد.. مستوطنة كتسرين تحترق وأوساط الإحتلال غاضبة

العالم - خاص بالعالم

العديد من المواقع في شمالي فلسطين المحتلة كانت هدفا مباشرا لصواريخ المقاومة التي اطلقت ردا على سلسلة غارات شنها الاحتلال على قرى جنوب لبنان بعد منتصف اليل.

فقد استهدف حزب الله بالمدفية الثقيلة ثكنة برانيت كما هاجم بالمسيرات الانقضاضية تموضعات جيش الاحتلال في مستوطنة كريات شمونة.

واستهدف ايضا مواقع جيش الاحتلال في محيط موقع المطلة محققا اصابات مباشرة في صفوف جيش الاحتلال.



واستهدفت المقاومة ايضا تجهيزات تجسسية في موقع جل العلام بمسيرة انقضاضية محققا اصابة مباشرة فيها.



كما اوقع حزب الله عددا من جنود الاحتلال بين قتيل و جريح باستهداف مواقع جيش الاحتلال في محيط موقع الغجر.

على وقع هذه التطورات نشرت وسائل الإعلام العبرية مشاهد الدمار الذي خلفته صواريخ حزب الله في مستوطنة كتسرين في الجولان المحتل في مؤشر على انحسار قوة ردع الاحتلال.



حيث حولت صورايخ المقاومة المستوطنة التي استهدفتها امس الاربعاءالى ساحة من اللهب و النيران المشتعلة وسط تصاعد اعمدة الدخان من مواقع متعددة.

بينما تحدثت وسائل اعلام عبرية عن تضرر اكثر من ستين منزلا في المستوطنة جراء القصف واصفة الاضرار بالجنونية.

في حين نقلت وسائل الاعلام العبرية عن رئيس المعارضة يايير لابيد تعليقه على استهداف حزب الله لكتسرين حيث قال إن حكومة الكوارث لم تنجح في توفير الأمن لمستوطنيها، مشددا على أن الحكومة فقدت الشمال.

من جانبه اعلن جيش الاحتلال استهداف عشر مناطق مختلفة جنوب لبنان زاعما انها مواقع تابعة لحزب الله.



بدورها افادت مصادر لبنانية بان الاحتلال شن غارة على منزل في بلدة كفرشوبا جنوبي لبنان، مما أدى إلى تدميره، دون وقوع إصابات.

كما اضافت المصادر أن الجيش الإسرائيلي قصف بلدات الخيام وكفركلا ومحيبيب والناقورة وعيتا الشعب جنوبي لبنان.



كما اشارت المصادر ذاتها ان مدفعية الاحتلال قصفت بعشرات القذائف أطراف بلدات رامية وجبلي اللبونة والعلام في القطاع الغربي من جنوب لبنان.

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