كاميرا العالم توثّق معاناة مرضى الفشل الكلوي في قطاع غزة

العالم - خاص بالعالم

وتواجدت كاميرا العالم في مستشفى الشهيد كمال عدوان شمال قطاع غزة في قسم غسيل الكلى الذي يعتبر القسم الوحيد الذي يستقبل مرضى الكلى في شمال قطاع غزة تحديدا في مدينة غزة والشمال بعد أن دمّر الاحتلال مركز نور الكعبي في شمال القطاع، الذي كان متخصصا لعلاج مرضى الكلى وكذلك دمر المركز المتخصص لعلاج مرضى الكلى في مستشفى الشفاء بمدينة غزة.

ولفت مراسلنا الى ان هذا المكان البسيط" قسم غسيل الكلى في مستشفى الشهيد كمال عدوان"، اصبح المكان الوحيد الذي يمكن ان يحافظ على حياة مرضى الكلى بالإمكانيات البسيطة وبالامكانات المتواضعة نتيجة نقص الوقود ونقص الادوية والمستلزمات الطبية.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...