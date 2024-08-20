تفاصيل زيارة بلينكن لمصر لإحراز تقدم في مفاوضات القاهرة

العالم - خاص بالعالم

بلينكن ادعى أن نتنياهو قبل المقترح المعروض في مفاوضات الدوحة، وأن على حماس ان تقبله هي الاخرى. ليكمل بلينكن جولته في محطتها الثانية القاهرة، والتي يزورها استعراضا لجهود الوساطة المشتركة لوقف إطلاق النار في غزة، وسبل تحريك الموقف وإحراز تقدم في مفاوضات القاهرة، ومحاولة لايجاد ضغط على حماس من قبل الوسيطين المصري والقطري.

الموقف الاميركي سواء ما أدلى به الوزير بلينكن أو ما قاله الرئيس جو بايدن عن تراجع حماس عن خطة الاتفاق المطروحة، يعكس واقع الانحياز والضوء الاخضر الاميركي لتل أبيب، وفق تعبير حركة حماس، التي اعتبرت أن تصريحات الرئيس بايدن مضللة ولا تعكس حقيقة موقف الحركة الحريص على وقف العدوان.

حماس اعتبرت أن ما تم عرضه مؤخرا على الحركة، يشكل انقلابا على ما وصلت إليه الأطراف في الثاني من يوليو تموز الماضي المتمحور حول اقتراح بايدن وقرار مجلس الأمن، كما يعد استجابة ورضوخا أمريكيا لشروط نتنياهو الجديدة ومخططاته الإجرامية تجاه قطاع غزة.

القيادي في الحركة أسامة حمدان، انتقد من جانبه تصريح الوزير الاميركي حول قبول نتنياهو المقترح المطروح، واعتبر أنه يثير التباسات كثيرة لأنه مختلف عما وافقت عليه حماس سابقا.

وقال أسامة حمدان القيادي في حركة حماس:"عندما يقول بلينكن ان الاسرائيليين وافقوا ثم يقول الاسرائيليون ان هناك ورقة محدثة هذا يعني ان الادارة الاميركية تخضع للضغوط الاسرائيلية وليس العكس".

حمدان أوضح ان الحركة اكدت للوسطاء أن لا حاجة لمفاوضات جديدة، وانما للتوافق على آليات تنفيذ اتفاق بايدن، معتبرا أن التوصل لمقترح محدّث يعني إخفاقا اميركا في إلزام نتنياهو بمقترح بايدن.

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