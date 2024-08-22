العالم - خاص بالعالم

وفي حوار مباشر مع قناة العالم من كربلاء المقدسة أشار كتمتو أن هذه الحركة توقظ كل اولئك الذين أصابتهم في لحظة من اللحظات حمى مخدرات الغيبة عن الواقع، إن غزة اليوم طحنت كل الأساطير التي قيل عنها ان هذا الجيش الصهيوني"جيش لا يقهر" .

ولفت كتمتو أن غزة اليوم لم توقظ فقط العرب أو جزء من العرب بل أيقظت كل الانسانية، واليوم عندما نقف في هذا الموكب بصورة للقدس في بيت المقدس، ونجد كثير ممن يسيرون على هذا الطريق من كل الجنسيات يقفون عند هذه الصورة ويبكون بكاء شديدا وهذا البكاء الشديد يعبّر عن طوفان الاقصى أيقظ عندهم هذه الروح التي حاول كل الغرب وحاول كل المستبدون والظلمة ان يقتلوا هذه الروح، اليوم هذا الطعم الخاص هو نكهة الحريه التي خرج من أجلها الامام الحسين عليه السلام منذ 14 قرن وتعيدها اليوم غزة الى الواقع من جديد بأننا نحن دعاة انسانية دعاة اصلاح، دعاة حب لهذا الانسان.

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