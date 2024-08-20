عوائل الأسرى تتهم نتنياهو بالمماطلة والتعنت بإبرام صفقة مع حماس

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غضب وضجة داخل كيان الإحتلال بعد انتشال 6 من الأسرى الاسرائيلين في قطاع غزة سخط عائلات الاسرى حيث أتهموا حكومة الاحتلال برئاسة نتنياهو بالمماطلة واتعتنت الاخير بالمماطلة بإبرام الصفقة.

وقال عماد منى المحلل السياسي الفلسطيني: الذي حصل اليوم هو اخفاق عسكري يضاف الى الاخفاقات الاخرى التي حدثت خلال العشرة شهور من الحرب، ونعتقد أن الضغط الكبير على الحكومة الاسرائيلية لابرام الصفقة فورا".



ويأتي هذا الغضب المتصاعد من قبل عائلات الاسرى الاسرائيلين والاستمرار بالتظاهر والاحتجاج لضغط لأبرام صفقة التبادل بعد اجتماع مطول اجراه وزير الخارجية الامريكي بالنكبن مع رئيس الوزراء نتنياهو والحديث بأن اللقاء كان مطول وإيجابي لكن نتنياهو يصر على مطالبه ويضع العراقيل لتفجير الفرصة الاخيرة لإتمام الصفقة وذاك بمثابة إطلاق الرصاصة الاخيرة على كل الاسرى المتبقين أحياء وفق ما صرحت به عائلات الاسرى الاسرائيلين.



وقال فراس ياغي المختص بالشان الاسرائيلي: ان بلينكن تنازل حتى عن الاتفاق المحسن الذي يطرح الآن والذي ترفضه حماس، بلينكن الآن يتحدث عن بقائه وعن أهميه بقاء الاسرائيليين في محور فيلادفيا ونتساريم سابقا.. كان الاتفاق المحسن يتحدث عن انسحاب تدريجي من محور فيلادلفيا".



وبعد أنتشال قوات الاحتلال لجثامين ستة من الاسرى الاسرائيلين يتبقى داخل قطاع غزة مئة وتسعة من الاسرى الاسرائيلين يعتقد أن معظمهم من الاموات بفعل استمرار العدوان ووضع العراقيل أمام إتمام الصفقة من قبل نتنياهو.

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