شاهد.. أسير فلسطيني محرّر يروي معاناته بعد إعتقال الإحتلال لأبنائه الثلاثة

العالم - خاص بالعالم

فجأة ودون سابق انذار غيب الاحتلال أبناء جرابعة الثلاثة خلف القضبان ، احمد الابن الأكبر اعتقل قبل عدة اشهر وفي الأيام الأخيرة عاد الاحتلال لاعتقال شذى وعبد الرحمن.

السيناريو الذي عاشته العائلة على مدار ثلاثين عاما من مداهمة وتنكيل وتفتيش واعتقال عاشته خلال الأشهر الأخيرة من جديد ، ورغم كل ذلك مازال نواف جرابعة على قناعة ان هذا هو قدر الفلسطيني تحت الاحتلال.

وقال نواف جرابعة والد ثلاثة اسرى:"أملنا في الله سبحانه وتعالى اولا واخيرا وليس في اي كائن على وجه الأرض ونسأل الله لهم السلامة ولكافه الاسرى والاسيرات في سجون الاحتلال لابنائنا وبناتنا وابنائهم وبناتهم للجميع ولا فرق في طبيعة الأحداث التي نعيشها اليوم".

منذ السابع من أكتوبر وصل أعداد الفلسطينيين الذين تعرضوا للاعتقال الى 10100 فلسطيني، الغالبية تم تحويلهم الى الاعتقال الإداري، غالبية الاسرى تعرضوا لاعتداءات من قبل السجانيين الإسرائيليين وصلت حد الاغتصاب.

يروي الاسرى الذين افرج عنهم، أن الإحتلال الإسرائيلي حول السجون الى معسكرات للقتل والتعذيب وبأن ما يمارس في داخلها يفوق التصور البشري.

ومنذ السابع من أكتوبر لم تستطع أي من المؤسسات الحقوقية الدولية بما فيها الصليب الأحمر الدولي من الوصول الى أي من السجون الإسرائيلية.

وقال قدورة فارس رئيس نادي الأسير الفلسطيني:"عدد الاسرى الذين نعرفهم بالإسم ونعرف مناطقهم زاد عن ال 10,000 أسير من الضفة الغربية ومن القدس ومناطق الـ 48 وحتى الآن عدد اسرى قطاع غزة غير معروف".

هذا ما يملكه ذوي الاسرى الفلسطينيين ان يرفعوا الصوت هنا لعل أحدا من هذا العالم يحرك ساكنا.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...