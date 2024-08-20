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شاهد.. تصاعد وتيرة إعتقال الفلسطينيات بالضفة بعد الـ7 من اكتوبر

الثلاثاء ٢٠ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٢:٠٥ بتوقيت غرينتش

قالت مؤسسات الأسرى الفلسطينية إن اعتقال النساء تصاعدبعد الـ7 من اكتوبر، مشيرة إلى أن 86 سيدة فلسطينية يقبعن في سجون الاحتلال، غالبيتهن بسجن الدامون. وأشارت مؤسسات الأسرى إلى أن84 فلسطينية من الضفة الغربية تم اعتقالهن بعد الـ7 من اكتوبر، مؤكدة أن هذه الحصيلة لا تشمل الأسيرات من قطاع غزة.

العالم - خاص بالعالم

سبقت الحاج طاهر دموعه حزناً وقهرا على زوجة ابنه الأسير التي اعتقلها الاحتلال قبل عدة أشهر، انه القهر الذي يمارسه الاحتلال بحق الفلسطينين كل يوم.

سدن وسيلا وطاهر، أطفال الأسيرين نداء ومحمد الزغيبي، يعيشون منذ عدة شهور مع جديهما بانتظار الإفراج عن والديهما.

التحريض على مواقع التواصل الاجتماعي، هي التهمة التي وجهها الاحتلال لنداء الزغيبي.

سياسة تكميم الأفواه اذاً، وترهيب الفلسطينين من كل ما يقول هنا فلسطين.

وقالت رشا الزغيبي قريبة الأسيرة نداء الزغيبي:"لقد فوجئنا عند تم اعتقالها وهي زوجة أسير وهي ترعى اطفالها.وعلمنا من المحامي بانها رهن الاعتقال تهمتها التحريض على منشورات في الفيسبوك".

تصاعد اعتقال النساء في الضفة الغربية وقطاع غزة خلال هذه الحرب المشتعلة.

بحسب مؤسسات الاسرى فإن ستةً وثمانين فلسطينيةً يقبعن في سجون الاحتلال غالبيتهن في سجن الدامون، منهن84 سيدة من الضفة الغربية، تم اعتقالهن بعد السابع من اكتوبر، ولا تشمل هذه الحصيلة أي معطيات عن الأسيرات من قطاع غزة.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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