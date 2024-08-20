شاهد.. تصاعد وتيرة إعتقال الفلسطينيات بالضفة بعد الـ7 من اكتوبر

العالم - خاص بالعالم

سبقت الحاج طاهر دموعه حزناً وقهرا على زوجة ابنه الأسير التي اعتقلها الاحتلال قبل عدة أشهر، انه القهر الذي يمارسه الاحتلال بحق الفلسطينين كل يوم.

سدن وسيلا وطاهر، أطفال الأسيرين نداء ومحمد الزغيبي، يعيشون منذ عدة شهور مع جديهما بانتظار الإفراج عن والديهما.

التحريض على مواقع التواصل الاجتماعي، هي التهمة التي وجهها الاحتلال لنداء الزغيبي.

سياسة تكميم الأفواه اذاً، وترهيب الفلسطينين من كل ما يقول هنا فلسطين.

وقالت رشا الزغيبي قريبة الأسيرة نداء الزغيبي:"لقد فوجئنا عند تم اعتقالها وهي زوجة أسير وهي ترعى اطفالها.وعلمنا من المحامي بانها رهن الاعتقال تهمتها التحريض على منشورات في الفيسبوك".

تصاعد اعتقال النساء في الضفة الغربية وقطاع غزة خلال هذه الحرب المشتعلة.

بحسب مؤسسات الاسرى فإن ستةً وثمانين فلسطينيةً يقبعن في سجون الاحتلال غالبيتهن في سجن الدامون، منهن84 سيدة من الضفة الغربية، تم اعتقالهن بعد السابع من اكتوبر، ولا تشمل هذه الحصيلة أي معطيات عن الأسيرات من قطاع غزة.

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