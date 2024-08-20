العالم - خاص بالعالم

وأعلن الجيش الروسي سيطرته على تجمع نيو-يورك السكني الذي وصفه بأنه مركز لوجستي له أهمية استراتيجية في منطقة دونيتسك بشرق أوكرانيا في إطار مخطط موسكو لزحفها نحو السيطرة على كامل دونباس التي تضم منطقتي دونيتسك ولوغانسك وهي أولوية كان قد اولاها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في العملية العسكرية على أوكرانيا.

وإن كان الهجوم الذي تشنه القوات الأوكرانية منذ أسبوعين على منطقة كورسك الروسية يحظى باهتمام كبير إذ نقل المعركة إلى داخل الأراضي الروسية، فإن الحرب لا تزال تتركز في شرق أوكرانيا حيث يواصل الجيش الروسي المتفوق بالعديد والعتاد، تقدمه البطيء.

وفي إطار الأحداث والمعارك الميدانية نقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن وزارة الطوارئ قولها إن أكثر من122 ألف شخص غادروا منطقة كورسك الروسية التي أمرت السلطات بعمليات إخلاء فيها في أعقاب التوغل الأوكراني.

إلى ذلك قال مسؤولون أوكرانيون إن روسيا استهدفت البنية التحتية للطاقة بشمال أوكرانيا في هجوم بالصواريخ والطائرات المسيرة وتسببت في حريق هائل في غرب البلاد.

وأضاف المسؤولون أن روسيا شنت هجوما جويا على العاصمة كييف هو الخامس من نوعه خلال شهر.

وأفاد سلاح الجو الأوكراني بأن القوات الأوكرانية أسقطت ثلاثة صواريخ باليستية ووخمس وعشرين من أصل ست وعشرين طائرة مسيرة أطلقتها روسيا في هجومها على تسع مناطق أوكرانية في شمال ووسط وجنوب البلاد.

سياسيا قال الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلينسكي إن هجوم بلاده على منطقة كورسك الروسية يظهر أن تهديدات الكرملين بالانتقام كانت خدعة زائفة، وحث حلفاء بلاده على تخفيف القيود المفروضة على استخدام الأسلحة الموردة من الخارج.

وتقول كييف انها تهدف من توغلها المباغت إلى استقطاع منطقة عازلة واستنزاف آلة الحرب الروسية.

وهو ما دفع الكرملين إلى تعليق الحديث عن اي عملية تفاوضية في الوقت الراهن.

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