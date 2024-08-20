ناشط فلسطيني يعلّق على نية الرئيس عباس لزيارة غزة!

العالم - شهادات

وفي ثاني حلقة من برنامج "شهادات"رصدت قناة العالم هذه المحطات:

الناشط أبو سمير يعلق على نية رئيس السلطة محمود عباس زيارة غزة.

الناشط عبد الله العطار من مكان مجزرة النازحين في منطقة الزوايدة.

نشطاء من غزة يسلطون الضوء على معاناة الأطفال في ظل العدوان الإسرائيلي.

الناشط محمد شمالة يوصل قصة الطفلة التي تساقط شعرها بسبب الخوف.

البلوغر الأمريكية تتحدث عن كره العالم لحكومة الإحتلال.

وقالت البلوغر الأمريكية : سؤال إلى الاسرائيليين الذين يواصلون الدفاع عن الابادة الجماعية في غزة.. هل تعلمون حقا، هل تعلمون كم يكرهكم العالم؟ ولا اعني انه يكرهكم كما يكره أمريكا، لكن ما يزال الجميع يريدون العيش فيها لأنني اعتقد بعد مشاهدتي لبعض الأفلام على منصة"اكس وتيك توك"، أنكم تعيشون معزولين عن العالم، الناس الذين لم يكن لديهم رأي حيال "اسرائيل" في السنوات القليلة الماضية أو في العام الماضي اصبحوا اليوم يكرهونكم، أنا شخص امريكي تم خداعي عبر البروباغاندا فيما يتعلق بـ"اسرائيل".

وتابعت: لذلك اذا كان سيسألني البعض عن رأيي سابقا كنت سأقول ان"اسرائيل" مكان رائع، لان المسيح ولد هناك، ( أي تسخر من تهمة معاداة السامية التي توجه لكل معارض للإحتلال"، ثم كنت سأقول إنها المكان الذي يحمي الشعب اليهودي،"اسرائيل"، هي المكان الذي تم انشاؤه بعد الهولوكوست من أجل تأمين ملجأ لليهود، لكنهم يحاربون ضد معادات السامية من قبل الدول المحيطة بهم، عليهم أن يعيشوا في هذا الوضع الأمني، لان هناك مجموعات من العرب المعادين للسامية الذين يريدون قتلهم، لكنني الان ضدكم بشدة اذا سألتموني اليوم عن "إسرائيل" سأقول إنها أحد أكثر الكيانات شراً في التاريخ المعاصر، وقبل ان تحاولوا اظهار انفسكم ضحايا انا اتحدث عن كوني ضد حكومتكم يبدو أنكم لم تدركوا بعد كيف جعلت تصرفاتكم العالم يقف ضدكم.. ألا تفهمون أنه لا يوجد شيء في العالم جعل اليهود أقل امنا مثل"اسرائيل"، هل تدركون ذلك ام لا؟!

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