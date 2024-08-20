كاميرا العالم ترصد آثار الدمار الحاصل جراء إستهداف الإحتلال لمدرسة بحي الرمال

العالم - خاص بالعالم

كاميرا العالم تواجدت بمدرسة مصطفى حافظ في حي الرمال في مدينة غزة، حيث تعرضت تلك المدرسة للقصف الاسرائيلي وتم استهداف تلك المنطقة بصواريخ طائرات الاحتلال الحربية، ما ادى الى تدمير مبنى المدرسة بشكل كبير.

وأشار مراسلنا إلى أن المبنى المستهدف كان مجاورا لمبنى ملاصق له وهو عبارة عن طابقين للصفوف الدراسية التي تحولت الى غرف لإيواء عشرات النازحين، حيث تم استخراج جثامين عشرات الشهداء ما بين الأنقاض.

وتعتبر مدرسة "مصطفى حافظ" هي الثامنة التي تؤوي نازحين ويستهدفها جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية أغسطس/ آب الحالي، حيث استشهد 10 فلسطينيين على الأقل في مجزرة جديدة ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي بقصفه مدرسة مصطفى حافظ في حي الرمال غربي مدينة غزة، بعد أيام قليلة على استشهاد أكثر من 100 نازح في قصف إسرائيلي استهدف مدرسة التابعين.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الضحايا منذ بدء الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي إلى نحو 40173 شهيدًا، و92857 جريحًا، أغلبهم من النساء والأطفال، بينما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات حيث لا يمكن الوصول إليهم لغياب الإمكانيات.

وخلال الأيام العشرة الأولى من أغسطس، استهدفت إسرائيل 7 مدارس تؤوي نازحين بقطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 179 فلسطينيًا بينهم أطفال ونساء، وجرح المئات.

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