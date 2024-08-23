شاهد.. حماس تدعو إلى النفير العام وشد الرّحال إلى المسجد الأقصى

العالم - خاص بالعالم

هو يوم النفير العام كما دعت اليه فصائل المقاومة متمثلة بحركة حماس نصرة الاقصى وللمقاومة ولقطاع غزة هو يوم مختلف في القدس المحتلة في ظل ما تتعرض له المدينة والاقصى المبارك من تهويد وحصار وعزل عن باقي محيطها العربي الفلسطيني.

وقال احمد الصفدي عضو هيئة العمل الوطني:"المعارك اثبتت وخاصة البوابات الالكترونية بانها معركة بشرية بامتياز، فلذلك هذه الدعوات مستمرة مهمة جدا، والوجود هو السبيل الوحيد لحماية المسجد الاقصى المبارك".



وفي هذا اليوم زحف عشرات الالاف من أهل المدينة استجابة لدعوة الفصائل الفلسطينية وجائوا للمسجد الاقصى المبارك مشيا على الاقدام في ظل انتشار عشرات الحواجز للإحتلال التي تقوم بمنعهم من الوصول لاداء الصلاة والتنكيل بهم.



وقال شيخ مقدسي:" التضامن الشعبي الفلسطيني مع أهلنا في غزة وفي كل مناطق الضفة والقدس يكون بالتوافد الى المسجد الاقصى والرباط فيه، والدعاء والصلاة في هذا المسجد، عسى الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا هذه الأعمال القليلة ويفرّج عن أهلنا في غزة والضفة وهم يعانون ونحن أهل القدس أحوج ونكون بأن نتوافد ونكون دائما متواجدين في هذا المسجد".



ويصر أهالي القدس المحتلة في يوم النفير العام على الحضور للتأكيد على هوية المدينة المقدسة العربية والاسلامية وعلى صد كل مخطاطات الاحتلال الهادفة لبسط السيطرة على المسجد الاقصى المبارك بشكل كامل.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...