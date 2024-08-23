شاهد.. الإحتلال يجبر ربع مليون نازح بغزة على النزوح وأوامر إخلاء جديدة

العالم - خاص بالعالم

أوامر الإخلاء التي يصدرها جيش الاحتلال في مناطق مختلفة من قطاع غزة اصبحت شبه يومية. فخلال الأسابيع الثلاثة الأولى من آب أغسطس، صدر الاحتلال11 أمر إخلاء عبر منشورات أسقطتها طائراته أو رسائل نصية قصيرة عبر الهاتف أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حضت 250 ألف شخص على مغادرة أماكن تواجدهم، أي 12% من سكان قطاع غزة، بحسب الأمم المتحدة.

في كل مرة يصل النازحون الى مكان ما يصدر بعد يومين أمر إخلاء جديد حسب ما يقول النازحون الذين اضطروا الى الفرار للنجاة بارواحهم عدة مرات.



ويرى النازحون انه لا يوجد مكان آمن في القطاع والقصف بات في كل مكان لكنهم مضطرون الى التنقل من مكان الى اخر على امل العثور على ملاذ آمن.

معاناة النازحين وتنلقهم القسري من مكان الى اخر لا تتوقف هنا، فأوامر الاخلاء التي يصدرها الاحتلال بشكل مستمر تعيق مهمة العاملين في المجال الانساني في القطاع بفرض قيود على ادخال المساعدات و تقطع الطريق امام قوافل المساعدات الموجهة للسكان، وهذا يعني فرض حصار تجويعي على سكان القطاع البالغ عددهم مليونين و400نسمة قد نزحوا جميعهم تقريبا.

على سبيل المثال استهدفت أوامر الإخلاء التي صدرت قبل يومين ثمانين مخيما وأربعة مراكز بنى تحتية للاستقبال بينها مركزان تابعان للأونروا بالإضافة إلى مكاتب ومخازن للأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية، وفق ما أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا.



كذلك ستحرم اوامر الاخلاء هذه، النازحين من ثلاثة آبار توفر مليوني لتر من الماء يوميا لعشرات الآلاف من الأشخاص في منطقة تندر فيها المياه وفق المكتب الاممي.

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