كاميرا العالم توثّق علامات وآثار التعذيب لعشرات الأسرى الفلسطينيين

العالم - خاص بالعالم

وتواجدت كاميرا العالم في مستشفى ناصر الطبي حيث أن عشرات الأسرى الفلسطينيين الذين تم الإفراج عنهم صباح هذا اليوم من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي والذين تم أسرهم من قبل سجون الاحتلال في خلال هذه الحرب الاسرائيلية في مناطق متفرقه على قطاع غزة.

وأجرت كاميرا العالم حوارا مع أحد الاسرى الذين يتلقون علاجهم بعد أيام من العذاب والتحقيق والويلات التي عاشها في سجون الاحتلال وجرائم التعذيب الممنهجة بحقهم.

علما أن تفاصيل جرائم التعذيب بحق الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال ومعسكراته لا تتوقف فهناك شهادات يومية ترصدها المؤسسات المختلفة لتفاصيل صادمة ومروعة يواجهها الأسرى والمعتقلون.

وكان أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الثلاثاء 20 أغسطس عن 25 أسبراً بينهما أسيرتين عبر معبر كرم أبو سالم، وتم نقلهما إلى مستشفى ناصر لتلقي العلاج اللازم.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...