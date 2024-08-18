حزب الله يدك 5 مواقع لجيش الاحتلال ويحقق اصابات مباشرة

العالم - لبنان

واستهدفت المقاومة الإسلامية عند الساعة (8:15) من صباح اليوم الأحد، موقع المرج بالأسلحة ‏الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة.

وعند الساعة (15:10) استهدفت ‏المقاومة ثكنة زرعيت بقذائف المدفعية ‏وأصابوها إصابة مباشرة، ودمرت عند الساعة (15:30) التجهيزات التجسسية في ‏موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة، بعد استهدافها بالأسلحة المناسبة.

كما قصفت المقاومة عند الساعة (15:45) موقع المالكية بقذائف ‏المدفعية وأصابوه إصابة مباشرة.

وتواصل المقاومة الإسلامية في لبنان عملياتها ضد مواقع وتجمعات جيش الاحتلال الإسرائيلي، عند الحدود مع فلسطين المحتلة، دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، ورداً على الاعتداءات التي تتعرض لها مناطق لبنانية.