السفير الإيراني: نشكر العراق حكومة وشعبا على تعاونه لخدمة الزوار

العالم – إيران

وفي تصريح لوكالة "إرنا" أشار آل صادق إلى نشاطات لجنة الأربعين داخل العراق، مبينا أنها قائمة في إطار 10 مقرات و8 لجان منضوية إلى اللجنة لخدمة الزوار؛ وذلك بدءا من محافظة أربيل مرورا بالبصرة والمنافذ الحدودية، إلى وسط العراق والمدن التي تحتضن العتبات المقدسة (النجف وكربلاء والكاظمية وسامراء).

ولفت السفير الإيراني إلى وجود تنسيق مميز بين الجانب الإيراني مع المسؤولين العراقيين، بهدف إحياء المسيرة الأربعينية؛ مؤكدا أن: النجاحات والإنجازات المحققة لحد الآن، وبشهادة المراقبين وكافة المسؤولين وخاصة سماحة قائد الثورة الإسلامية، الذين أبدوا رضاهم عن الإجراءات والخدمات في العام الماضي، كل ذلك يعود إلى سرعة التنسيق بين مسؤولي البلدين في هذا الخصوص.

وأردف السفير الإيراني لدى العراق: خلال العام الحالي أيضا، اتخذت القرارات المناسبة والأساسية بين المسؤولين الإيرانيين ونظرائهم العراقيين، من خلال الزيارات التي قاموا بها إلى بغداد؛ بهدف تقديم الخدمات التي تليق بزوار أربعينية استشهاد الأمام الحسين (عليه السلام).

ومضى إلى القول: إن الانسيابية القائمة على صعيد الخدمات داخل المعابر الحدودية بين إيران والعراق، تحققت بفضل هذا التنسيق أيضا؛ وبما يستدعي أن نشيد ونثمن جهود المسؤولين العراقيين على ذلك.

وفي جانب آخر من تصريحاته نوه آل صادق بالتعاون والتنسيق القائم بين جمعية الهلال الاحمر الإيراني مع نظيرتها العراقية، للتسريع في وتائر الخدمات الصحية والعلاجية المخصصة للزوار؛ بما في ذلك اختيار أطباء متنقلين وتأسيس مشافي ميدانية على الطرق التي يسلكها الزوار باتجاه العتبات المقدسة.