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فيديو خاص: اشتباك من نقطة الصفر بين القسام والاحتلال!!

الأحد ١٨ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٢:٠٨ بتوقيت غرينتش

افاد مراسل قناة العالم الاخبارية في قطاع غزة ان المقاومة الفلسطينية اطلقت عددا من القذائف الصاروخية وقذائف الهاون على مواقع وتجمعات جيش الاحتلال الصهيوني وآلياته في محيط منطقة المطاحن ومدينة حمد، وموقع مارس العسكري في الاراضي الفلسطينية المحتلة.

العالم - خاص بالعالم

وتابع: وفي غزة اعلنت كتائب القسام استهدااف قوة راجلة بقذائف الياسين-105 والاشتباك معها من نقطة الصفر.

وأعلنت كتائب القسام استهداف قوة اسرائيلية راجلة مؤلفة من 10 جنود بقذيفة مضادة للأفراد في حي تل الهوى جنوبي مدينة غزة، وأكدت القسام إيقاع عناصر القوة بين قتيلٍ وجريح.

من جهتها أعلنت سرايا القدس تنفيذ عدد من العمليات ضد جنود الاحتلال، حيث استهدفت بقذائف الهاون الجنود الإسرائيليين المتوغلين في منطقة المطاحن شمال مدينة خانيونس.

كما قصفت بصواريخ 107 مقر قيادة وسيطرة تابعا لجيش الاحتلال شمال شرق خانيونس، وأعلنت قصف موقع مارس العسكري برشقة صاروخية.

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