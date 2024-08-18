فيديو خاص: اشتباك من نقطة الصفر بين القسام والاحتلال!!

العالم - خاص بالعالم

وتابع: وفي غزة اعلنت كتائب القسام استهدااف قوة راجلة بقذائف الياسين-105 والاشتباك معها من نقطة الصفر.

وأعلنت كتائب القسام استهداف قوة اسرائيلية راجلة مؤلفة من 10 جنود بقذيفة مضادة للأفراد في حي تل الهوى جنوبي مدينة غزة، وأكدت القسام إيقاع عناصر القوة بين قتيلٍ وجريح.

من جهتها أعلنت سرايا القدس تنفيذ عدد من العمليات ضد جنود الاحتلال، حيث استهدفت بقذائف الهاون الجنود الإسرائيليين المتوغلين في منطقة المطاحن شمال مدينة خانيونس.

كما قصفت بصواريخ 107 مقر قيادة وسيطرة تابعا لجيش الاحتلال شمال شرق خانيونس، وأعلنت قصف موقع مارس العسكري برشقة صاروخية.

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