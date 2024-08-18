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عباس عراقجي: اذا ما حصلت على ثقتكم ساكون خادما للشعب وجنديا للولاية ووزيرا للخارجية للدفاع عن الوطن

الأحد ١٨ أغسطس ٢٠٢٤ - ١٢:٠٨ بتوقيت غرينتش

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