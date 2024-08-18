فيديو خاص: ماذا وارء زيارة بلينكن للمنطقة في هذا الوقت الحرج؟!!

العالم - خاص بالعالم

وقال الباحث والمحلل الاستراتيجي مارك غلين لقناة العالم الاخبارية: يريدون ان يظهروا بان الاميركيين موجودون وانهم يتابعون الموقف، وقد وافقت الادارة الاميرمكية مؤخرا على ارسال 20 مليار دولار لاسرائيل بينا تقوم اسرائيل بالمجازر في فلسطين ولبنان.

واضاف غلين ان بلينكن هنا فقط كمظهر للولايات المتحدة بأنها لن تُدفع من قبل اسرائيل وانما تتصرف وفقا لاستقالها، ولكنم حين أتي الموضوع ال حل بين العرب واسرائيل فان الموضوع كله فاشل لانه قد تم تصميمه بأن يكون فاشلا وفقط من اجل ان يقول للعالم باننا موجودون في الشرق الاوسط لفض النزاعات.

واعتبر ان اسرائيل تقوم بقتل الكثير من الفلسطينيين وهي تدخل المفاوضات وهي تقتل الفلسطينيين ودخلت المحادثات بشروط لا يقبلها الفلسطينيون على الاطلاق، والاسرائيليون قالوا بصراحة ان الفلسطينيين لن يقبلوا اي اتفاق ولن يقبلوا اي شروط وعلى هذا الاساس فإننا سوف ننسحب من هذه المفاوضات ونريد ضمانات اميركية في المستقبل.

واكد الباحث والمحلل الاستراتيجي مارك غلين ان مفاوضات الدوحة فاشلة وغير ناجحة طالما ان اليهود موجودون في هذه المفاوضات، فهؤلاء لا يلتمزون بأي كلمة، وهم يريدون فلسطين بالكامل ولايريدون ان يمنحوا الفلسطينيين اي شي، ويردون هذه الارض لليهود فقط ويقولون بانها دولة يهودية، والان نتانياهو وحكومته يريدون ان يرضوا المتدينيين الصهاينة وعلى هذا الاساس في النهاية يريد ان يتمسك بما يطرحه حتى نهاية الامر كي يأخذ المزيد من التنازلات من الفلسطينيين.

وتابع غلين ان الاسرائيليين لا يعيرون اي اهمية للفلسطينيين او اللبنانيين او السعوديين او المصريين، ولا الايرانيين، وانما اسرائيل هي المهمة لهم فقط.

واعتبر ان الادارة الاميركية تفهم بأن هذه الدويلة الاجرامية التي تسمى اسرائيل كل ما لديها يأتي من الولايات المتحدة،، وهي التي تزودها حتى بالخضار والفاكهة التي تأتي من الولاياتن المتحدة والحلفاء، وقبل سنوات قام الصهاينة بتهريب اسلحة نووية الى الولايات المتحدة والاميركييون يعرفون ذلك جيدا.

وشدد الباحث والمحلل الاستراتيجي مارك غلين على ان الشعب الاميركي سئم الان المغامرات الاسرائيلية في المنطقة، ووييردون ان يعرفوا الحقائق، بينما الادارة الاميركية لا تقول الحقائق للشعب الاميركي.

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