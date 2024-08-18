وزيرا خارجية بريطانيا وفرنسا يثيران غضب تل أبيب بنزعهما دبوس التعاطف مع الرهائن

العالم - فلسطين

وكان الوزيران ارتديا الدبوسين، اللذين يؤشران للتعاطف مع الرهائن الإسرائيليين، أثناء لقائهما نظيرهما الإسرائيلي يسرائيل كاتس ونزعاه لدى اجتماعهما بمصطفى، ونقلت صحيفة “ميل أون صانداي” البريطانية عن إيلون ليفي وهو متحدث سابق باسم الحكومة الإسرائيلية قوله “لو أبقيا الدبوسين لكانت رسالة قوية بأن توقفوا عن تقديم الحجج لحماس، اطلبوا منها إطلاق الأسرى”.

وذكرت تقارير إسرائيلية أن رئيس وزراء الإحتلال بنيامين نتنياهو رفض الاجتماع بوزير الخارجية البريطاني خلال زيارته لفلسطين المحتلة.

نتنياهو غاضب من قرار الحكومة البريطانية الجديدة سحب اعتراضاتها على المحكمة الجنائية الدولية التي تدرس إصدار أوامر توقيف بحق نتنياهو وغالانت

وأفادت تقارير عبرية بأن نتنياهو رفض الاجتماع بوزير الخارجية البريطاني، خلال زيارته لتل أبيب يوم الجمعة الماضي، بسبب قرار الحكومة البريطانية سحب اعتراضاتها على المحكمة الجنائية الدولية التي تدرس إصدار أوامر توقيف بحق نتنياهو ووزير جيشه يوآف غالانت.

وبحسب القناة الـ13 الإخبارية وصحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، قدمت الحكومة البريطانية طلبات عدة لعقد اجتماع مع نتنياهو، لكن الرد كان سلبيا بحجة “الجدول الزمني” لنتنياهو.