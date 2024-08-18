الأحد ١٨ أغسطس ٢٠٢٤
٠٥:١٩ GMT
فارسی
البث المباشر

يقتل به اطفال غزة.. رئيس كولومبيا يحظر تصدير الفحم للاحتلال

يقتل به اطفال غزة.. رئيس كولومبيا يحظر تصدير الفحم للاحتلال
الأحد ١٨ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٤:٥٨ بتوقيت غرينتش

وقع الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو مرسوما يحظر تصدير الفحم إلى الكيان الإسرائيلي للضغط على حكومة بنيامين نتنياهو لإنهاء الحرب بغزة.

العالم - الاحتلال

وأفادت وكالة "بلومبرغ" بأن المرسوم الذي نشر على موقع الرئاسة تم توقيعه يوم 14 أغسطس.

وأوضحت "بلومبرغ" أن كولومبيا هي أكبر مصدّر للوقود الأحفوري للكيان الإسرائيلي من بين مجموعة دول الأنديز.

من جهته، نشر الرئيس الكولومبي تغريدة على منصة "إكس"، قال فيها: "بالفحم الكولومبي يصنعون القنابل لقتل أطفال فلسطين".

وفي يونيو المنصرم، أعلن بيترو أن بلاده ستوقف صادراتها من الفحم ما دامت الحرب في قطاع غزة مستمرة.

وكان أعلن في مايو قطع العلاقات الدبلوماسية بين بلاده والكيان الاسرائيلب واصفا حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو بأنها ترتكب إبادة بحق الفلسطينيين.

روابط ذات صلة

فيديو خاص: ماذا وارء زيارة بلينكن للمنطقة في هذا الوقت الحرج؟!!

غريب آبادي يدعو لدخول فريق تحقيق دولي إلى سجن سدي تيمان لتوثیق جرائم الصهاينة

مقاومو القسام شنوا هجوما على محور نتساريم (فيديو)