يقتل به اطفال غزة.. رئيس كولومبيا يحظر تصدير الفحم للاحتلال

العالم - الاحتلال

وأفادت وكالة "بلومبرغ" بأن المرسوم الذي نشر على موقع الرئاسة تم توقيعه يوم 14 أغسطس.

وأوضحت "بلومبرغ" أن كولومبيا هي أكبر مصدّر للوقود الأحفوري للكيان الإسرائيلي من بين مجموعة دول الأنديز.

من جهته، نشر الرئيس الكولومبي تغريدة على منصة "إكس"، قال فيها: "بالفحم الكولومبي يصنعون القنابل لقتل أطفال فلسطين".

وفي يونيو المنصرم، أعلن بيترو أن بلاده ستوقف صادراتها من الفحم ما دامت الحرب في قطاع غزة مستمرة.

وكان أعلن في مايو قطع العلاقات الدبلوماسية بين بلاده والكيان الاسرائيلب واصفا حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو بأنها ترتكب إبادة بحق الفلسطينيين.