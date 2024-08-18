الأحد ١٨ أغسطس ٢٠٢٤
٠٥:٤٦ GMT
فارسی
البث المباشر

حماس: ندعو الوسطاء لتحمل مسؤولياتهم وإلزام الاحتلال بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه

الأحد ١٨ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٥:١٢ بتوقيت غرينتش

تصنيف :