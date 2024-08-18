حماس تصدر بيانا هاما بشأن شروط نتنياهو الجديدة في مفاوضات الدوحة

العالم - فلسطين

واصدرت حماس بيانا جاء فيه انه "بعد أن استمعنا للوسطاء عما جرى بالمباحثات تأكد لنا أن نتنياهو لا يزال يضع العراقيل أمام التوصل لاتفاق، وان المقترح الجديد يستجيب لشروط نتنياهو ويتماهى معها وخاصة رفضه لوقف دائم لإطلاق النار والانسحاب من غزة|.

واضاف البيان ان "المقترح الجديد يستجيب لشروط نتنياهو خاصة إصراره على مواصلة احتلال مفترق نتساريم ومعبر رفح وممر فيلادلفيا وان نتنياهو يضع شروطا ومطالب جديدة بهدف إفشال جهود الوسطاء وإطالة أمد الحرب". وأشار الى ان "المقترح الجديد يضع شروطا جديدة في ملف تبادل الأسرى وتراجع عن بنود أخرى مما يحول دون إنجاز صفقة التبادل".

وحلمت حماس نتنياهو كامل المسؤولية عن "إفشال جهود الوسطاء وتعطيل التوصل لاتفاق"، مؤكده التزامها بما وافقت عليه في 2 يوليو والمبني على إعلان بايدن وقرار مجلس الأمن.

ودعت حماس الوسطاء لتحمل مسؤولياتهم وإلزام الاحتلال بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، لافته الى انها تعاملت بكل مسؤولية مع جهود الوسطاء في قطر ومصر ومع كل المقترحات الهادفة إلى التوصل إلى اتفاق.