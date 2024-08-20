إيران، وعيد بضربات محسوبة ودقيقة وإن تأخرت.. مفاوضات التهدئة في غزة، هل من أفق للحل؟

العالم - بانوراما

وقال العميد نائيني إن على العدو أن ينتظر ضربات محسوبة ودقيقة في الوقت المناسب، مشددا على أن طهران لم تترك أي هجوم على أهداف إيرانية دون رد، وأضاف أن مرور الوقت في صالح إيران وأن فترة انتظار الرد قد تكون طويلة.

وأشار إلى أن الشعب الإيراني يعلم أن قادة القوات المسلحة في أعلى مستويات اتخاذ القرار يقيمون جميع المواقف ويتخذون قرارات دقيقة ومحسوبة ويغيرون حسابات العدو بإجراءات فعالة.

وفي ملف بانوراما الثاني نتناول: وصف حركة المقاومة الاسلامية حماس تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن ووزير خارجيته أنتوني بلينكن حول مفاوضات وقف إطلاق النار بالادعاءات المضللة ولا تعكس حقيقة موقف الحركة الحريص على وقف العدوان، ردا على ادعاءات الرئيس بايدن بتراجع حماس عن اتفاق وقف اطلاق النار.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.