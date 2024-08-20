الضفة الغربية وأطماع الإحتلال

العالم – باختصار



يتم ذلك عبر الإستيلاء على أراضي الفلسطينيين وتوسيع المستوطنات وهدم القرى والبلدات.

استولت السلطات الإسرائيلية على نحو 2500 هكتار من أراضي الضفة هذا العام.

كما قامت ببناء مستوطنات كبيرة والتعجيل بهدم العقارات المملوكة للفلسطينيين.

بعض القرى في الضفة محيت من الخارطة نتيجة إرهاب المستوطنين.

وزير المالية الصهيوني سموتريتش يقود المشروع الاستيطاني في الضفة الغربية.

سموتريتش: يجب إستيطان الأرض وبنائها ومنع تقسيمها والحيلولة دون اقامة دولة فلسطينية.

يعيش في الضفه 500,000 مستوطن ارتفعت أعدادهم بنسبه 15% في السنوات الخمس الماضية.

تم بناء ما يقرب من 12,000 وحدة سكنية في مستوطنات الضفة خلال ال 19 شهرا الماضية.

الأمم المتحدة هدم أكثر من 2000 مبنى في الضفة الغربية في ظل حكومة نتنياهو الحالية.

نفّذ جيش الاحتلال 194 عملية هدم في الضفة خلال الشهور الخمسة الاولى من العام الجاري.

هيئة الجدار والاستيطان: في العام الماضي تم تهجير 266 عائلة من الضفة الغربية.

خبراء: تبنت حكومة الإحتلال عنف المستوطنين كأداة لتسريع وتيرة تهجير الفلسطينيين من الضفة.

وثقت الأمم المتحدة 1000 هجوم للمستوطنين في الضفة منذ بداية العدوان على غزة.

منذ بداية العدوان على غزة تسبب عنف المستوطنين في الضفة الى نزوح 1260 فلسطينيا من منازلهم.

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