كولومبيا توقف تصدير الفحم إلى اسرائيل بسبب استخدامه في صنع القنابل

العالم-الاحتلال

وكتب بيترو، في تعليق عبر منصة "إكس"، اليوم الأحد، مع صورة للبيان الرسمي بوقف تصدير الفحم، أن "الفحم الكولومبي يستخدم في صنع القنابل لقتل الأطفال الفلسطينيين".

وقال مرسوم للحكومة الكولومبية، نشره الرئيس عن محطة "بلوراديو" الإذاعية المحلية: "الصادرات إلى إسرائيل من الفحم الحراري (الفحم) مصنفة بأنها محظورة".

وأكد المرسوم، الذي وقعه كل من الرئيس غوستافو بيترو ووزير الخارجية لويس غيلبرتو موريللو ووزراء المالية والمناجم والتجارة، على "حظر تصدير الفحم إلى إسرائيل نتيجة الحرب القاسية الدائرة وقطع العلاقات الدبلوماسية للحكومة الكولومبية مع الدولة الشرق أوسطية".

وكان الرئيس الكولومبي، قد أعلن، في وقت سابق، أن بلاده ستقطع علاقاتها الدبلوماسية مع تل ابيب، بسبب الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة.

وفي خطاب خلال احتفال في العاصمة بوغوتا بيوم العمال العالمي، الذي يوافق 1 مايو/ أيار من كل عام، عزا بيترو قرار قطع العلاقات إلى وجود حكومة ورئيس وزراء في إسرائيل، يمارسان الإبادة الجماعية.

وجاء في خطاب الرئيس الكولومبي إن "قتل الشعب الفلسطيني يعني قتل الإنسانية"، مؤكداً أنّ العالم لا يمكنه قبول "إبادة جماعية وإبادة شعب كامل".