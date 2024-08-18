بايدن: التوصل إلى اتفاق لوقف النار في غزة "لا يزال ممكنا"

العالم-الامریکیتان

وقال بايدن للصحافة بعد قضائه عطلة نهاية الأسبوع في منتجع كامب ديفيد إن المحادثات ما تزال جارية و"نحن لن نستسلم".

ويأتي حديث بايدن على الرغم من تبادل رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو وحركة حماس الاتهام بإفشال جهود التوصل إلى اتفاق في مستهل زيارة وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن لفلسطين المحتلة.

وكانت حماس قالت، في بيان: "نتنياهو ما يزال يضع العراقيل أمام التوصل لاتفاق، ويضع شروطا ومطالب جديدة، بهدف إفشال جهود الوسطاء وإطالة أمد الحرب".

من جانبه، دعا نتنياهو إلى مزيد من الضغط على حركة حماس إزاء "رفضها" مقترح الهدنة في غزة.