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المقاومة اللبنانية تتصدى لمجموعة من جنود الاحتلال الإسرائيلي بعد محاولة تسللهم إلى حرش حدب عيتا بالأسلحة الصاروخية وتجبرهم على التراجع

الأحد ١٨ أغسطس ٢٠٢٤ - ١٠:٣٥ بتوقيت غرينتش

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