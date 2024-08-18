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حزب الله: تصدينا لمجموعة جنود إسرائيليين تسللت إلى حرش حدب عيتا

حزب الله: تصدينا لمجموعة جنود إسرائيليين تسللت إلى حرش حدب عيتا
الأحد ١٨ أغسطس ٢٠٢٤ - ١٠:٤٩ بتوقيت غرينتش

أعلن حزب الله اللبناني فجر اليوم الاثنين، التصدي لمجموعة من الجنود الصهاينة، تسللت إلى حرش حدب عيتا على الحدود الجنوبية، وإجبارها على التراجع وإيقاع إصابات مؤكدة فيها.

العالم-لبنان

وقال حزب الله في بيان له: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، وبعد مراقبة ‏ومتابعة لقوات العدو الإسرائيلي، وعند رصد تسلل مجموعة من جنوده إلى حرش حدب عيتا، تصدى ‏لها مجاهدو المقاومة الإسلامية يوم الاثنين واستهدفوها بالأسلحة الصاروخية وقذائف ‏المدفعية، مما أجبرها على التراجع وأوقعوا فيها إصابات مؤكدة". ‏

وكان حزب الله قد أعلن عن تنفيذ 11 عملية نوعية ضد كيان الاحتلال يوم الأحد، مستخدما أسلحة مختلقة.

وتأتي هذه العمليات في إطار "دعم غزة"، وخلق "جبهة مساندة" لها ضد جيش الاحتلال، إثر الحرب المدمرة التي تشنها إسرائيل على القطاع، عقب إطلاق حركة حماس عملية "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر.