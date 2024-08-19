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‎حميميم: مقاتلة تابعة "للتحالف الدولي" اقتربت بشكل خطير من طائرة روسية في سماء حمص السورية

‎حميميم: مقاتلة تابعة
الأحد ١٨ أغسطس ٢٠٢٤ - ١١:٥٨ بتوقيت غرينتش

صرح نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، أوليغ إغناسيوك، أن مقاتلة تابعة للتحالف الدولي اقتربت بشكل خطير من طائرة تابعة للقوات الروسية بسماء محافظة حمص.

العالم-سوريا

وقال إغناسيوك: "في 17 أغسطس، بين الساعة 11:05 و 11:10 (بتوقيت موسكو)، اقتربت قاذفة مقاتلة من طراز F/A-18 تابعة للتحالف بشكل خطير من طائرة طراز An-30 تابعة للقوات الجوية الفضائية الروسية كانت تقوم برحلة روتينية في المجال الجوي السوري فوق منطقة التنف في محافظة حمص على ارتفاع 6700 متر".

وأضاف: "اتخذ الطاقم الروسي، الذي أظهر مهنية عالية، التدابير اللازمة في الوقت المناسب لمنع الاصطدام".

وأشار إغناسيوك إلى أنه "تم تسجيل 18 انتهاكا لقواعد استخدام المجال الجوي للجمهورية العربية السورية من قبل طائرات التحالف في منطقة التنف خلال اليوم: ثلاثة أزواج من مقاتلات "إف-15" وزوج من مقاتلات "تايفون" وزوج من مقاتلات "إف/إيه-18" وثلاثة أزواج من طائرات "إيه-10" الهجومية".

بالإضافة إلى ذلك، سُجّلت ست حالات انتهاك لبروتوكولات منع الاشتباك المؤرخة 9 ديسمبر 2019 المتعلقة بطلعات جوية غير منسقة للطائرات المسيرة مع الجانب الروسي.

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