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صفارات الانذار تدوي في عكا ونهاريا شمالي فلسطين المحتلة

الإثنين ١٩ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٣:٠٣ بتوقيت غرينتش

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