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مصادر فلسطينية:مقتل جندي صهيوني بانفجار طائرات مسيرة شمال فلسطين المحتلة

الإثنين ١٩ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٣:٤٣ بتوقيت غرينتش

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