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اعلام الاحتلال: تقارير اولية عن اصابة مباشرة في زرعيت عقب القصف الصاروخي من لبنان

الإثنين ١٩ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٣:٥٢ بتوقيت غرينتش

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