مقتل جندي وإصابة آخرين في هجمات بمسيرات وصواريخ حزب الله

العالم-فلسطين المحتلة

وقال موقع “حدشوت حموت” العبري، إن جنديًا قتل وأصيب 6 آخرين وصفت جراح أحدهم بالخطيرة جراء انفجار مسيرات في مستوطنة “يعرا” بالجليل الغربي، في حين أُصيب "إسرائيليون" بحريق اندلع إثر انفجار مسيرة في بلدة ياعرة.

من جهتها، أكدت صحيفة يديعوت أحرونوت وقوع إصابة مباشرة شمال فلسطين المحتلة جراء الهجوم بالمسيرات والصواريخ من جنوب لبنان.

وذكرت الصحيفة أن تم رصد 3 مسيرات و10 قذائف صاروخية أُطلقت من لبنان.

وقال موقع والا إن "إسرائيليين" أصيبوا في حريق اندلع إثر انفجار مسيرة أُطلقت من لبنان تجاه بلدة ياعرة شمالي فلسطين المحتلة.

وذكر جيش الاحتلال أنه نجح في اعتراض بعض الأهداف الجوية، وسقطت أخرى في منطقة ياعرة.

كما أفادت الإذاعة العبرية الرسمية بوقوع إصابات نتيجة انفجار مسيرة مفخخة أُطلقت من لبنان وسقطت في الجليل الغربي.

من جهته أعلن حزب الله ، في بيان صحفي مهاجمته بأسرات من المسيرات ثكنة ياعرة وقاعدة سنط جين، موقعاً عددا من القتلى والجرحى.

وجاء في البيان ان المقاومة الإسلامية شنّت اليوم الاثنين (19 آب/أغسطس 2024) هجومًا جويًا مُتزامنًا بأسراب من المسيرات الإنقضاضية على ثكنة "يعرا" وقاعدة "سنط جين" ‏مُستهدفةً أماكن تموضع واستقرار ضباطها وجنودها وأصابت أهدافها بدقة موقعةً عددًا من ‏القتلى والجرحى

كما تصدّت المقاومة الإسلامية اليوم لمجموعة من جنود العدو تسلّلت إلى حرش حدب عيتا واستهدفتها بالأسلحة الصاروخية وقذائف ‏المدفعية ما أجبرها على التراجع وسط إصابات مؤكدة. ‏



كذلك استهدفت المقاومة الإسلامية ثكنة زرعيت وانتشار جنود العدو في ‏محيطها ما أدى إلى تدمير جزءٍ منها واشتعال النيران فيها.

وكانت المقاومة الإسلامية قد استهدفت موقع الراهب بقذائف المدفعية وأصابته إصابةً مباشرة.

* هجوم جوي مُتزامن بأسراب من المسيرات الإنقضاضية



بيان صادر عن المقاومة الإسلامية:‏



بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيمِ

‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ على نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏

صدق الله العلي العظيم



دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ورداً على ‏الاعتداء والاغتيال الذي نفذه العدو الإسرائيلي في منطقة قدموس، شَنَّ مجاهدو المقاومة الإسلامية ‏يوم الاثنين 19-8-2024 هجوماً جوياً مُتزامناً بأسراب من المسيرات الإنقضاضية على ثكنة يعرا ‌‏(مقر قيادة اللواء الغربي 300) وقاعدة سنط جين (قاعدة لوجستية تابعة لقيادة المنطقة الشمالية)، ‏مُستهدفةً أماكن تموضع واستقرار ضباطها وجنودها وأصابت أهدافها بدقة وأوقعت فيهم عدداً من ‏القتلى والجرحى. ‏



‏﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

الاثنين 19-8-2024‏



