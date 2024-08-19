الإثنين ١٩ أغسطس ٢٠٢٤
٠٤:٤٠ GMT
فارسی
البث المباشر

حزب الله يعلن استهداف ثكنة زرعيت ردا على اعتداءات العدو على القرى الجنوبية

الإثنين ١٩ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٤:٢٢ بتوقيت غرينتش

تصنيف :