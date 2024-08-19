الإثنين ١٩ أغسطس ٢٠٢٤
٠٧:٣٠ GMT
فارسی
البث المباشر

ناصر كنعاني: نشكر العراق الحكومة والشعب على استقبالهم لزوار اربعينية الامام الحسين عليه السلام

الإثنين ١٩ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٦:٣١ بتوقيت غرينتش

تصنيف :