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ناصر كنعاني: الجهاز الدبلوماسي سيتعاون مع المسؤلين وان السلك الدبلوماسي سيتابع القضية

الإثنين ١٩ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٦:٣٨ بتوقيت غرينتش

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