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ناصر كنعاني:على الاوساط الدولية اصدار القرارات الصارمة لايقاف الابادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني

الإثنين ١٩ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٦:٤١ بتوقيت غرينتش

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